Fiorentina-Club Brugge, via libera alla vendita dei biglietti per il match di Conference League

Con una nota ufficiale sui canali social, la Fiorentina ha annunciato il via libera alla vendita dei biglietti per il match di andata valido per la semifinale di Conference League, dove i viola affronteranno il Club Brugge al Franchi. Il match si giocherà il 2 maggio, alle ore 21. La Ferrovia sarà ovviamente chiusa per gli interventi di riqualificazione.

I prezzi interi oscillano dai 18€ della Fiesole ai 135€ per la Tribuna Vip, passando per i 35€ della Maratona centrale, i 49€ della Poltronissima e i 35€ dei Distinti di Maratona. Nei Parterre di Tribuna 49€, Maratona a 35€. Settore ospiti 23€.

Qui tutti i prezzi: https://www.bigliettifiorentina.com/

