"Inaccettabili gli scontri prima di Salernitana-Fiorentina, feriti 10 agenti. Vanno respinti i criminali"

Arriva il commento del sottosegretario agli scontri che ci sono stati fuori dallo stadio Arechi prima di Salernitana-Fiorentina

Lo scrive il Sottosegretario di Stato al Mit, Tullio Ferrante, ha commentato gli scontri tra tifosi della Salernitana e quelli della Fiorentina prima della gara dell'Arechi, queste le sue parole:

“Gli scontri che si sono verificati ieri all’esterno dello stadio Arechi, prima della partita Salernitana - Fiorentina, sono inaccettabili. Esprimo la più profonda condanna nei confronti degli atti di violenza che hanno causato il ferimento di 10 agenti. A loro va tutta la mia solidarietà con gli auguri di pronta guarigione. Le forze dell’ordine tutelano e garantiscono la sicurezza pubblica ed è solo grazie al loro intervento che si è evitato uno scontro ancor più grave tra i tifosi. Auspico che i responsabili vengano prontamente individuati e che le tifoserie respingano una volta per tutte i criminali che calpestano i sani valori dello sport”.

BURDISSO LASCIA LA FIORENTINA A FINE STAGIONE

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