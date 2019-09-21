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Convocati ACF, Montella ne chiama 24. Benassi recuperato. La lista completa (FOTO)

Pedro out, impegnato quest'oggi in Primavera, torna invece Benassi. Questi i convocati della Fiorentina per la gara di domani alle ore 18 contro l'Atalanta presso lo stadio Tardini di Parma:Portieri:...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
21 settembre 2019 19:23
Convocati ACF, Montella ne chiama 24. Benassi recuperato. La lista completa (FOTO) - Firenze, stadio A.Franchi, 14.09.2019, Fiorentina-Juventus, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio A.Franchi, 14.09.2019, Fiorentina-Juventus, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Pedro out, impegnato quest'oggi in Primavera, torna invece Benassi. Questi i convocati della Fiorentina per la gara di domani alle ore 18 contro l'Atalanta presso lo stadio Tardini di Parma:
Portieri: Brancolini, Dragowski, Terracciano.
Difensori: Caceres, Ceccherini, Dalbert, Lirola, Milenkovic, Pezzella, Ranieri, Terzic, Venuti.
Centrocampisti: Badelj, Benassi, Castrovilli, Cristoforo, Pulgar, Zurkowski.
Attaccanti: Boateng, Chiesa, Ghezzal, Ribery, Sottil, Vlahovic.

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