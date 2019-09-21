Convocati ACF, Montella ne chiama 24. Benassi recuperato. La lista completa (FOTO)
Pedro out, impegnato quest'oggi in Primavera, torna invece Benassi. Questi i convocati della Fiorentina per la gara di domani alle ore 18 contro l'Atalanta presso lo stadio Tardini di Parma:Portieri:...
A cura di Redazione Labaroviola
21 settembre 2019 19:23
Pedro out, impegnato quest'oggi in Primavera, torna invece Benassi. Questi i convocati della Fiorentina per la gara di domani alle ore 18 contro l'Atalanta presso lo stadio Tardini di Parma:
Portieri: Brancolini, Dragowski, Terracciano.
Difensori: Caceres, Ceccherini, Dalbert, Lirola, Milenkovic, Pezzella, Ranieri, Terzic, Venuti.
Centrocampisti: Badelj, Benassi, Castrovilli, Cristoforo, Pulgar, Zurkowski.
Attaccanti: Boateng, Chiesa, Ghezzal, Ribery, Sottil, Vlahovic.
Tuttomercatoweb.com