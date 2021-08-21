Convocati Fiorentina con la Roma: assenti Lirola, Amrabat e Nastasic
La viola giocherà domani sera alle ore 20:45 in trasferta a Roma.
1) BENASSI Marco
2) BIANCO Alessandro
3) BIRAGHI Cristiano
4) BONAVENTURA Giacomo
5) CALLEJON BUENO Josè Maria
6) CASTROVILLI Gaetano
7) DOS SANTOS DE PAULO Igor Julio
8) DRAGOWSKI Bartlomiej (P)
9) DUNCAN Joseph Alfred
10) GONZALEZ Nicolas Ivan
11) KOKORIN Aleksandr
12) MALEH Youssef
13) MARTINEZ QUARTA Lucas
14) MILENKOVIC Nikola
15) MONTIEL RODRIGUEZ Cristobal
16) MUNTEANU Louis
17) PULGAR FARFAN Erick Antonio
18) RANIERI Luca
19) ROSATI Antonio (P)
20) SAPONARA Riccardo
21) SOTTIL Riccardo
22) TERRACCIANO Pietro (P)
23) TERZIC Aleksa
24) VENUTI Lorenzo
25) VLAHOVIC Dusan
Il centrocampista Amrabat sarà assente perché deve recuperare l'infortunio, Lirola è ormai vicinissimo al Marsiglia e il nuovo arrivato acquisto Nastasic che deve ancora conoscere i suoi nuovi compagni.
Fonte: www.acffiorentina.com
