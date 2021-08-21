Labaro Viola

Convocati Fiorentina con la Roma: assenti Lirola, Amrabat e Nastasic

La viola giocherà domani sera alle ore 20:45 in trasferta a Roma.

Redazione Labaroviola
21 agosto 2021 15:15
Social
Fiorentina
Convocati Acf
Italiano
Condividi

La lista dei 25 calciatori viola convocati dal tecnico, Vincenzo Italiano, per la sfida di campionato dell'Olimpico tra Roma e la Fiorentina:

1) BENASSI Marco

2) BIANCO Alessandro

3) BIRAGHI Cristiano

4) BONAVENTURA Giacomo

5) CALLEJON BUENO Josè Maria

6) CASTROVILLI Gaetano

7) DOS SANTOS DE PAULO Igor Julio

8) DRAGOWSKI Bartlomiej (P)

9) DUNCAN Joseph Alfred

10) GONZALEZ Nicolas Ivan

11) KOKORIN Aleksandr

12) MALEH Youssef

13) MARTINEZ QUARTA Lucas

14) MILENKOVIC Nikola

15) MONTIEL RODRIGUEZ Cristobal

16) MUNTEANU Louis

17) PULGAR FARFAN Erick Antonio

18) RANIERI Luca

19) ROSATI Antonio (P)

20) SAPONARA Riccardo

21) SOTTIL Riccardo

22) TERRACCIANO Pietro (P)

23) TERZIC Aleksa

24) VENUTI Lorenzo

25) VLAHOVIC Dusan

Il centrocampista Amrabat sarà assente perché deve recuperare l'infortunio, Lirola è ormai vicinissimo al Marsiglia e il nuovo arrivato acquisto Nastasic che deve ancora conoscere i suoi nuovi compagni.

Fonte: www.acffiorentina.com

LEGGI ANCHE LE DICHIARAZIONI DI ITALIANO

https://www.labaroviola.com/italiano-vlahovic-vuole-restare-sta-trattando-rinnovo-nuovo-capitano-sara-biraghi-uomo-guida/148458/

 

 

 

 

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok