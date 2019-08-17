Ecco la lista completa dei convocati della Fiorentina contro il Monza in Coppa Italia
A cura di Redazione Labaroviola
17 agosto 2019 20:02
Ecco la lista dei convocati dal tecnico Montella per la partita Fiorentina - Monza di Coppa Italia:
BADELJ MILAN
BENASSI MARCO
BIRAGHI CRISTIANO
BOATENG KEVIN PRINCE
BRANCOLINI FEDERICO (P)
CASTROVILLI GAETANO
CECCHERINI FEDERICO
CHIESA FEDERICO
CRISTOFORO SEBASTIAN
DRAGOWSKI BARTLOMJEI (P)
LIROLA POL
MILENKOVIC NIKOLA
MONTIEL CRISTOBAL
PULGAR ERICK
RANIERI LUCA
SIMEONE GIOVANNI
SOTTIL RICCARDO
TERRACCIANO PIETRO (P)
TERZIC ALEKSA
VENUTI LORENZO
VLAHOVIC DUSAN
ZURKOWSKI SZYMON
Fonte: Violachannel