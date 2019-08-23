Montella convoca Ribery per la prima gara di campionato. Anche Simeone e Biraghi che sono in uscita
Ecco la lista completa dei giocatori convocati da Montella per la sfida contro il Napoli di donani sera alle ore 20:45 al Franchi:Portieri: Dragowski, Terracciano.Difensori: Biraghi, Ceccherini, Lirol...
A cura di Redazione Labaroviola
23 agosto 2019 23:21
Ecco la lista completa dei giocatori convocati da Montella per la sfida contro il Napoli di donani sera alle ore 20:45 al Franchi:
Portieri: Dragowski, Terracciano.
Difensori: Biraghi, Ceccherini, Lirola, Milenkovic, Pezzella, Ranieri, Terzic, Venuti.
Centrocampisti: Badelj, Benassi, Castrovilli, Cristoforo, Pulgar, Zurkowski.
Attaccanti: Boateng, Chiesa, Montiel, Ribery, Simeone, Sottil, Vlahovic.