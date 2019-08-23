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Montella convoca Ribery per la prima gara di campionato. Anche Simeone e Biraghi che sono in uscita

Ecco la lista completa dei giocatori convocati da Montella per la sfida contro il Napoli di donani sera alle ore 20:45 al Franchi:Portieri: Dragowski, Terracciano.Difensori: Biraghi, Ceccherini, Lirol...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
23 agosto 2019 23:21
Montella convoca Ribery per la prima gara di campionato. Anche Simeone e Biraghi che sono in uscita - Firenze, stadio Franchi, 10.03.2019, Fiorentina-Lazio, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com,
Firenze, stadio Franchi, 10.03.2019, Fiorentina-Lazio, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com,
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Ecco la lista completa dei giocatori convocati da Montella per la sfida contro il Napoli di donani sera alle ore 20:45 al Franchi:

Portieri: Dragowski, Terracciano.

Difensori: Biraghi, Ceccherini, Lirola, Milenkovic, Pezzella, Ranieri, Terzic, Venuti.

Centrocampisti: Badelj, Benassi, Castrovilli, Cristoforo, Pulgar, Zurkowski.

Attaccanti: Boateng, Chiesa, Montiel, Ribery, Simeone, Sottil, Vlahovic.

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