I convocati della Fiorentina per il Mainz: out Gosens e Sabiri, assente anche Gudmundsson
Fiorentina-Mainz: tre assenze e un rientro
La Fiorentina ha diramato la lista dei convocati per la gara di domani di Conference League contro il Mainz, in programma alle 18:45 alla Mewa Arena. Di seguito, la lista completa dei giocatori viola presenti in panchina domani: ancora assenti Gosens e Sabiri per infortunio, mentre Gudmundasson salterà il match per affrontare il processo che lo vede coinvolto in Islanda. Da sottolineare anche il ritorno di Viti, che ha scontato la squalifica.I convocati per Mainz-Fiorentina
1) COMUZZO Pietro
2) CORDEIRO DOS SANTOS Domilson
3) DE GEA QUINTANA David (P)
4) DZEKO Edin
5) FAGIOLI Nicolò
6) FAZZINI Jacopo
7) FORTINI Niccolò
8) KEAN Moise Bioty
9) KOUADIO Eddy Nda Konan
10) LEZZERINI Luca (P)
11) MANDRAGORA Rolando
12) MARÍ VILLAR Pablo
13) MARTINELLI Tommaso (P)
14) NICOLUSSI CAVIGLIA Hans
15) NDOUR Cher
16) PARISI Fabiano
17) PICCOLI Roberto
18) PONGRAČIĆ Marin
19) RANIERI Luca
20) RICHARDSON Michael Amir Junior
21) SOHM Simon Salomon Junior
22) VITI Mattia