I convocati della Fiorentina per il Mainz: out Gosens e Sabiri, assente anche Gudmundsson

Fiorentina-Mainz: tre assenze e un rientro

La Fiorentina ha diramato la lista dei convocati per la gara di domani di Conference League contro il Mainz, in programma alle 18:45 alla Mewa Arena. Di seguito, la lista completa dei giocatori viola presenti in panchina domani: ancora assenti Gosens e Sabiri per infortunio, mentre Gudmundasson salterà il match per affrontare il processo che lo vede coinvolto in Islanda. Da sottolineare anche il ritorno di Viti, che ha scontato la squalifica.

I convocati per Mainz-Fiorentina

1) COMUZZO Pietro

2) CORDEIRO DOS SANTOS Domilson

3) DE GEA QUINTANA David (P)

4) DZEKO Edin

5) FAGIOLI Nicolò

6) FAZZINI Jacopo

7) FORTINI Niccolò

8) KEAN Moise Bioty

9) KOUADIO Eddy Nda Konan

10) LEZZERINI Luca (P)

11) MANDRAGORA Rolando

12) MARÍ VILLAR Pablo

13) MARTINELLI Tommaso (P)

14) NICOLUSSI CAVIGLIA Hans

15) NDOUR Cher

16) PARISI Fabiano

17) PICCOLI Roberto

18) PONGRAČIĆ Marin

19) RANIERI Luca

20) RICHARDSON Michael Amir Junior

21) SOHM Simon Salomon Junior

22) VITI Mattia