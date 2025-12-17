I convocati della Fiorentina per il Losanna: Gosens e Fazzini ancora out, Ndour squalificato
I convocati di mister Paolo Vanoli in vista della gara valevole per la sesta giornata di Conference League contro il Losanna
La Fiorentina ha diramato l’elenco dei convocati per la partita di Conference di domani contro il Losanna. Mister Paolo Vanoli dovrà fare ancora a meno di Gosens e Fazzini che non hanno recuperato dai rispettivi fastidi e di Ndour squalificato. Anche Sabiri non farà parte della gara. Questo l’elenco completo:
1) COMUZZO Pietro
2) CORDEIRO DOS SANTOS Domilson
3) DE GEA QUINTANA David (P)
4) DZEKO Edin
5) FAGIOLI Nicolò
6) FORTINI Niccolò
7) GUDMUNDSSON Albert
8) KEAN Moise Bioty
9) KOŠPO Eman
10) KOUAME Kouakou Christian Michael
11) KOUADIO Eddy Nda Konan
12) LEZZERINI Luca (P)
13) MANDRAGORA Rolando
14) MARÍ VILLAR Pablo
15) MARTINELLI Tommaso (P)
16) NICOLUSSI CAVIGLIA Hans
17) PARISI Fabiano
18) PICCOLI Roberto
19) PONGRAČIĆ Marin
20) RANIERI Luca
21) RICHARDSON Michael Amir Junior
22) SOHM Simon Salomon Junior
23) VITI Mattia