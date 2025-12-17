I convocati della Fiorentina per il Losanna: Gosens e Fazzini ancora out, Ndour squalificato

I convocati di mister Paolo Vanoli in vista della gara valevole per la sesta giornata di Conference League contro il Losanna

La Fiorentina ha diramato l’elenco dei convocati per la partita di Conference di domani contro il Losanna. Mister Paolo Vanoli dovrà fare ancora a meno di Gosens e Fazzini che non hanno recuperato dai rispettivi fastidi e di Ndour squalificato. Anche Sabiri non farà parte della gara. Questo l’elenco completo:

1) COMUZZO Pietro

2) CORDEIRO DOS SANTOS Domilson

3) DE GEA QUINTANA David (P)

4) DZEKO Edin

5) FAGIOLI Nicolò

6) FORTINI Niccolò

7) GUDMUNDSSON Albert

8) KEAN Moise Bioty

9) KOŠPO Eman

10) KOUAME Kouakou Christian Michael

11) KOUADIO Eddy Nda Konan

12) LEZZERINI Luca (P)

13) MANDRAGORA Rolando

14) MARÍ VILLAR Pablo

15) MARTINELLI Tommaso (P)

16) NICOLUSSI CAVIGLIA Hans

17) PARISI Fabiano

18) PICCOLI Roberto

19) PONGRAČIĆ Marin

20) RANIERI Luca

21) RICHARDSON Michael Amir Junior

22) SOHM Simon Salomon Junior

23) VITI Mattia