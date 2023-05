Convocati Fiorentina per l’Udinese: Cabral ancora out in campionato, Sottil recupera

La Fiorentina ha diramato la lista dei convocati per la gara di campionato contro l’Udinese. Squadra al completo fatta eccezione per Arthur Cabral che non sarà del match. Buone notizie, invece, sul fronte Riccardo Sottil che torna a disposizione dopo aver saltato l’impegno di Conference League contro il Basilea.

Di seguito l’elenco dei convocati pubblicato dalla Fiorentina attraverso il profilo Twitter del club:

