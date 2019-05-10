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Convocati ACF, il tecnico Montella ne chiama 23. Quattro aggregati dalla Primavera..

La Fiorentina ha comunicato la lista dei 23 calciatori che da questa sera saranno in ritiro per preparare il march di domani sera allo stadio Artemio Franchi contro il Milan. Ecco la lista completa de...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
11 maggio 2019 00:07
Convocati ACF, il tecnico Montella ne chiama 23. Quattro aggregati dalla Primavera.. - Firenze, stadio Franchi, 14.04.2019, Fiorentina-Bologna, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Montella
Firenze, stadio Franchi, 14.04.2019, Fiorentina-Bologna, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Montella
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La Fiorentina ha comunicato la lista dei 23 calciatori che da questa sera saranno in ritiro per preparare il march di domani sera allo stadio Artemio Franchi contro il Milan. Ecco la lista completa dei convocati:
Antzoulas, Benassi, Biraghi, Brancolini,Ceccherini, Chiesa, Dabo, Edimilson, Ferrarini, Hugo, Hancko, Koffi, Lafont, Laurini, Milenkovic, Mirallas, Montiel, Muriel, Norgaard, Gerson, Simeone, Terracciano, Vlahovic.

Fonte: Violachannel.tv

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