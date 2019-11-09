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Elenco dei convocati di Montella: Out Terzic, torna Caceres dopo aver recuperato dall'infortunio

Ecco la lista dei convocati di Vincenzo Montella nella gara di campionato di domani della Fiorentina contro il Cagliari in trasferta:Portieri: Dragowski, Terracciano, BrancoliniDifensori: Caceres, Cec...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
09 novembre 2019 16:33
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Ecco la lista dei convocati di Vincenzo Montella nella gara di campionato di domani della Fiorentina contro il Cagliari in trasferta:

Portieri: Dragowski, Terracciano, Brancolini

Difensori: Caceres, Ceccherini, Dalbert, Lirola, Milenkovic, Ranieri, Venuti

Centrocampisti: Badelj, Benassi, Castrovilli, Cristoforo, Pulgar, Zurkowski

Attaccanti: Chiesa, Eysseric, Ghezzal, Pedro, Sottil, Vlahovic

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