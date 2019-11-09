Elenco dei convocati di Montella: Out Terzic, torna Caceres dopo aver recuperato dall'infortunio
Ecco la lista dei convocati di Vincenzo Montella nella gara di campionato di domani della Fiorentina contro il Cagliari in trasferta:Portieri: Dragowski, Terracciano, BrancoliniDifensori: Caceres, Cec...
A cura di Redazione Labaroviola
09 novembre 2019 16:33
Ecco la lista dei convocati di Vincenzo Montella nella gara di campionato di domani della Fiorentina contro il Cagliari in trasferta:
Portieri: Dragowski, Terracciano, Brancolini
Difensori: Caceres, Ceccherini, Dalbert, Lirola, Milenkovic, Ranieri, Venuti
Centrocampisti: Badelj, Benassi, Castrovilli, Cristoforo, Pulgar, Zurkowski
Attaccanti: Chiesa, Eysseric, Ghezzal, Pedro, Sottil, Vlahovic