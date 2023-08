Convocati Fiorentina per il Rapid Vienna: out Infantino, Ikonè non recupera, Sabiri c’è

La Fiorentina ha diramato l’elenco ufficiale di convocati per il match di domani contro il Rapid Vienna. Sabiri torna a disposizione mentre Ikonè non ce la fa dopo essere tornato in gruppo. Come anticipato stamattina Infantino non ha preso parte alla rifinitura ed era in dubbio, adesso è ufficiale e l’argentino non sarà della partita

Di seguito il la lista dei convocati pubblicato sul profilo Twitter della Fiorentina:



ECCO PERCHE’ INFANTINO SALTERA’ IL RITORNO DEL PLAYOFF DI CONFERENCE LEAGUE