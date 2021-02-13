Convocati Fiorentina con la Sampdoria: assente l'infortunato Ribery
Assente Ribery nella partita di domani per contrattura muscolare.
A cura di Redazione Labaroviola
13 febbraio 2021 15:17
Questa la lista dei convocati da Prandelli per la partita di domani della Fiorentina contro la Sampdoria alle ore 15: "Dragowsli, Terracciano, Rosati; Caceres, Pezella, Milenkovic, Quarta, Igor, Biraghi, Venuti, Barrecca, Malcuit, Maxi Olivera; Pulgar, Castrovilli, Eysseric, Valero, Bonaventura, Montiel; Kokorin, Kouame e Vlahovic.