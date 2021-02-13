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Convocati Fiorentina con la Sampdoria: assente l'infortunato Ribery

Assente Ribery nella partita di domani per contrattura muscolare.

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
13 febbraio 2021 15:17
Convocati Fiorentina con la Sampdoria: assente l'infortunato Ribery - Foto di proprietà di ACF Fiorentina. Riproduzione vietata ©
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Convocati Fiorentina con la Sampdoria: assente l'infortunato Ribery

Questa la lista dei convocati da Prandelli per la partita di domani della Fiorentina contro la Sampdoria alle ore 15: "Dragowsli, Terracciano, Rosati; Caceres, Pezella, Milenkovic, Quarta, Igor, Biraghi, Venuti, Barrecca, Malcuit, Maxi Olivera; Pulgar, Castrovilli, Eysseric, Valero, Bonaventura, Montiel; Kokorin, Kouame e Vlahovic.

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