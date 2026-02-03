“Un dirigente a che serve? per le foto con gli acquisti? la Fiorentina con Ferrari non va lontano”

Intervenuto su RTV38, l’ex direttore sportivo dell’Empoli Pino Vitale non ha risparmiato parole dure nei confronti della struttura dirigenziale della Fiorentina, mettendo in discussione ruoli, competenze e scelte societarie.

«Se ci fosse stato un dirigente vero, che oggi non c’è, ovvero dovrebbe essere Ferrari, perché fa l’amministratore ed è lui la figura di riferimento, visto che la famiglia si fida di lui», afferma Vitale. «Io, tra le tante cose, non credo nemmeno nella società: se una società si affida a Ferrari, la Fiorentina non va molto lontano».

Vitale entra poi nel merito delle decisioni di mercato e della gestione tecnica: «I soldi sono di qualcuno, è vero, ma uno può anche dire: scusa, ma si è già speso abbastanza. Lui stesso ha detto di intendersi di calcio, però non puoi comprare due centrocampisti uguali e fare questo tipo di spesa».

Infine, l’ex dirigente si sofferma sul senso stesso del ruolo dirigenziale all’interno di un club: «Un dirigente a cosa serve? A vedere cosa? Ad andare in televisione o a farsi le fotografie con i giocatori quando arrivano? No, il dirigente serve per intervenire, per prendere decisioni».