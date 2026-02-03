3 Febbraio 2026 · Ultimo aggiornamento: 23:16

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
“Un dirigente a che serve? per le foto con gli acquisti? la Fiorentina con Ferrari non va lontano”

Redazione

3 Febbraio · 23:16

FerrariFiorentinaPino Vitale

L’ex DS dell’Empoli Pino Vitale, ai microfoni di RTV38, critica duramente l’assetto dirigenziale viola e il ruolo di Alessandro Ferrari

Intervenuto su RTV38, l’ex direttore sportivo dell’Empoli Pino Vitale non ha risparmiato parole dure nei confronti della struttura dirigenziale della Fiorentina, mettendo in discussione ruoli, competenze e scelte societarie.

«Se ci fosse stato un dirigente vero, che oggi non c’è, ovvero dovrebbe essere Ferrari, perché fa l’amministratore ed è lui la figura di riferimento, visto che la famiglia si fida di lui», afferma Vitale. «Io, tra le tante cose, non credo nemmeno nella società: se una società si affida a Ferrari, la Fiorentina non va molto lontano».

Vitale entra poi nel merito delle decisioni di mercato e della gestione tecnica: «I soldi sono di qualcuno, è vero, ma uno può anche dire: scusa, ma si è già speso abbastanza. Lui stesso ha detto di intendersi di calcio, però non puoi comprare due centrocampisti uguali e fare questo tipo di spesa».

Infine, l’ex dirigente si sofferma sul senso stesso del ruolo dirigenziale all’interno di un club: «Un dirigente a cosa serve? A vedere cosa? Ad andare in televisione o a farsi le fotografie con i giocatori quando arrivano? No, il dirigente serve per intervenire, per prendere decisioni».

