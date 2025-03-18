Vitale: "A Firenze sono contenti: hanno battuto Juve e Milan, ma poi non si può arrivare noni"

Secondo Pino Vitale le prossime gare con Atalanta e Milan misureranno definitivamente le ambizioni di classifica della Fiorentina

Pino Vitale, dirigente sportivo, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai cronisti presenti a Montecatini per il Trofeo Maestrelli. Tra le altre anche un commento sulla situazione in casa viola:

"La Fiorentina ha vinto contro tutte le grandi, perdendo solo con l’Atalanta (e il Napoli n.d.r.), ma deve dimostrare di essere padrona del campo. Finora non lo ha mai fatto, gioca di rimessa, e in questo devo dire è bravissima. Per capire però dove può arrivare, bisogna vedere come affronterà le prossime due partite. A Firenze sono contenti: hanno battuto la Juventus, hanno battuto il Milan, ma poi non si può arrivare noni. Ora ci sono due sfide importanti: l’Atalanta in casa, che mi preoccupa, e il Milan a San Siro, che invece temo meno. Se la Fiorentina riuscisse a fare quattro punti tra queste due partite, potrebbe succedere di tutto"

Oggi il giudice sportivo ha multato la Fiorentina con 50.000 euro per la coreografia

"Io sto dalla parte dei tifosi, ma bisogna rispettare le regole. C’era una parola un po’ offensiva e, giustamente, non si poteva lasciar passare"

Ma lo stadio non è un teatro, no?

"Sì, lo stadio è un teatro! Il vero spettacolo lo fecero i tifosi fiorentini quando organizzarono la coreografia con la skyline di Firenze. Forse è stata la più bella di sempre. Però chi sta fuori da Firenze spesso non capisce il nostro spirito ironico, il nostro modo di scherzare. A volte, fuori dalla Toscana, non ci comprendono fino in fondo".

Lo riporta tuttomercatoweb.com