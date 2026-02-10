Vitale: “Impossibile andare avanti con Vanoli. Paratici? Era abituato a lavorare con grandi dirigenti”

L’ex direttore sportivo di Empoli e Lucchese, Pino Vitale, intervenuto ai microfoni di RTV38, ha analizzato il momento attraversato dalla Fiorentina.Secondo Vitale, le principali criticità riguardano...

L’ex direttore sportivo di Empoli e Lucchese, Pino Vitale, intervenuto ai microfoni di RTV38, ha analizzato il momento attraversato dalla Fiorentina.

Secondo Vitale, le principali criticità riguardano la guida tecnica: “L’allenatore è da cambiare, non è possibile andare avanti così con Vanoli. In molti lo hanno indicato come responsabile del pareggio arrivato nei minuti finali contro il Torino."

Nel frattempo, in società si registra un nuovo ingresso: “È vero, ma Paratici era abituato a lavorare al fianco di grandi dirigenti, come Marotta. In questo caso, invece, si ritrova a collaborare con Ferrari”.