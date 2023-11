Vitale: “Se Nzola è questo la Fiorentina deve guardarsi intorno a gennaio. Potrebbe venderlo”

Pino Vitale ha parlato a Radio Bruno per un primo bilancio sulla stagione della Fiorentina e sui nuovi acquisti. Ecco le sue parole:

“I nuovi acquisti? L’acquisto più azzeccato è Parisi perchè è sicuramente più forte di Biraghi. Adesso deve giocare sulla destra ma è forte. I centravanti fanno fatica ma su Beltran io aspetterei perchè gli stranieri hanno difficoltà ad inserirsi. Nzola è in difficoltà anche se nel gioco di Italiano le punte faticano a segnare. Se Nzola è questo la Fiorentina deve guardarsi attorno e a gennaio potrebbe venderlo e prendere un altro giocatore. Non gli darei addosso perchè è in un momento complicato.”

