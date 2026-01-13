13 Gennaio 2026 · Ultimo aggiornamento: 18:30

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Vitale: “Se Paratici sta lavorando per Tottenham e Fiorentina insieme, la società viola ha sbagliato.”

Redazione

13 Gennaio · 17:41

Aggiornamento: 13 Gennaio 2026 · 17:41

Fabio ParaticiPino Vitale

L'ex dirigente Viola commenta la situazione della Fiorentina tra mercato, esigenze della rosa e dubbi sulla scelta di Paratici.

Pino Vitale, ex dirigente della Fiorentina, è intervenuto ai microfoni di Lady Radio, parlando della situazione viola, queste sono le sue parole: “Alla Fiorentina serve un centrale difensivo migliore di quelli che abbiamo e un centrocampista che possa affiancare Fagioli, un incontrista che possa aiutare la difesa. Brescianini? A me è sempre piaciuto. Per il resto se devo prendere mezzoni, rimango con chi ho. Con questa rosa la Fiorentina si può salvare”.

Su Paratici: “Io sto con Fabio, è un grandissimo professionista. Ma la sua storia è buffa. Se sta lavorando per Tottenham e Fiorentina insieme, la società viola ha sbagliato. Non siamo una squadra di Serie B, da fiorentino non mi sento la succursale di nessuno, nemmeno degli Spurs. Se non può liberarsi la Fiorentina ha sbagliato, dovevano prendere qualcun altro. I nomi c’erano, ma ho paura che a Firenze si vogliano i dirigenti su misura”.

