Vitale senza giri di parole: “La società non esiste. Italiano non ha un dirigente con cui confrontarsi”

Il direttore sportivo, Pino Vitale, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno per parlare di Fiorentina. Ecco le sue dichiarazioni:

“Empoli-Fiorentina? Ho visto una partita mediocre da parte di tutte e due. La Fiorentina nel primo tempo ha fatto più possesso palla ma senza fare niente. Una partita in cui la Fiorentina sembrava avesse paura di giocare, contro l’Empoli avrebbe dovuto far di più. I padroni di casa si sono chiusi ed hanno cercato di colpire in contropiede. Ci sono giocatori importanti che non sono loro come Gonzalez che non lo vediamo da 2 mesi, Arthur e Bonaventura; abbiamo bisogno di ritrovarli per fare meglio. Deluso anche da Sottil perchè non cerca neanche più di saltare l’uomo, si sta perdendo. Anche l’allenatore ci ha messo del suo ma ora deve fare qualcosa per ritrovare la Fiorentina della prima parte del campionato.

Il momento della Fiorentina? Si è iniziato un 2024 scandaloso. Quando la Fiorentina era quarta dicevo che se la poteva giocare con Roma, Bologna ecc…ma dicevo anche che la Fiorentina fino a quel momento aveva avuto anche la buona sorte. La società non c’è, non esiste. Io dico sempre quello che penso. Se ci fosse un dirigente vero entra in spogliatoio e parla all’allenatore ed ai giocatori. Nella Fiorentina non c’è una figura del genere. L’allenatore avrebbe bisogno di confrontarsi in un momento così.

Mercato? Non è facile a gennaio prendere dei giocatori importanti. Belotti può fare bene perchè è sempre un giocatore che la porta la vede. Faraoni è un giocatore che ci sta nella rosa, non capisco perchè non gioca più Parisi.”

