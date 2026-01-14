14 Gennaio 2026 · Ultimo aggiornamento: 21:32

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Vitale: “Paratici è un professionista di prima fascia, spero che Commisso venda la Fiorentina”

Radio

Vitale: “Paratici è un professionista di prima fascia, spero che Commisso venda la Fiorentina”

Redazione

14 Gennaio · 21:26

Aggiornamento: 14 Gennaio 2026 · 21:28

TAG:

#FiorentinaCommissoFabio ParaticiPino Vitale

Condividi:

di

Lungo intervento dell'ex dirigente Pino Vitale su tanti temi caldi in casa Fiorentina come l'arrivo di Paratici e il futuro del club

Lungo intervento dell’ex dirigente della Fiorentina, Pino Vitale intervenuto nell’appuntamento serale de “Il Pentasport” di Radio Bruno.
Ecco le parole dell’ex dirigente:

Su Paratici:
“Paratici è un ottimo professionista, di prima fascia. Non c’entra nulla con chi c’era, assolutamente. Sono contento che oggi è ufficiale, si è aspettato un po’ tanto. È vero che lo fa da fuori, ma non è uguale a farlo da qui. Ma sono contento, la Fiorentina prende un ottimo dirigente»

Sui rinforzi dal mercato:
Solomon ci ha fatto vedere che è bravo, si è presentato bene e si era visto anche con la Nazionale. Harrison è forte fisicamente, ha questo grande sinistro. Se viene è un giocatore importante. Ma credo che la Fiorentina si sarebbe salvata anche senza toccare niente. È troppo migliore delle altre. È vero che ha 14 punti, 8 li ha fatti ultimamente, ma alla lunga sarebbe venuta fuori la squadra, che vale molto di più di quello che ha dato. Ma è chiaro che ora manca un centrale difensivo importante, un regista, ci mancavano esterni perché eravamo gli unici a non averne. Per ora la Fiorentina si sta muovendo bene”.

Sui centrocampisti viola:
Brescianini è un buon giocatore, ha fatto il settore giovanile del Milan, mi era piaciuto anche al Frosinone. Ci manca un recuperatore di palloni, ma lui mi piace. Ndour e Mandragora oggi hanno dato molto meno di quello che avrebbero potuto dare. Ma vediamo. A gennaio è molto più difficile il gennaio rispetto a giugno”.

Sulla bontà della squadra:
Ho sempre detto che la salvezza della Fiorentina passa da Fagioli e da Gudmundsson, sono gli unici che ci possono far fare il salto di qualità. Abbiamo un grande portiere e un grande centravanti, anche se non ci stanno dando quanto l’anno scorso. Abbiamo un terzino sinistro forte, Gosens. Ora stanno iniziando a giocare bene Fagioli e Gudmundsson e la Fiorentina è cambiata”.

Su Kean:
Non sta ripetendo l’anno scorso, quando ogni pallone che gli andava addosso faceva gol. È un giocatore forte, ha la fiducia, si riprenderà e farà i gol che servono per risalire la classifica”.

Su Comuzzo:
“E’ stato malato, ha durato fatica per rientrare. È forte, va lasciato stare. Di Comuzzo si può prendere alla lunga quelle cifre che erano circolate. È un grande stopper”.

Sulle voci su una cessione:
Spero che si riesca a risalire e poi si punti alla Conference. Ma io spero che alla lunga Commisso possa vendere la Fiorentina. Spero questo, per un grande futuro di Firenze e della Fiorentina. Questi signori ci hanno fatto già vedere quello che valgono”.

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2026 | Designed and developed by Kobold Studio