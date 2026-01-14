Vitale: “Paratici è un professionista di prima fascia, spero che Commisso venda la Fiorentina”

Lungo intervento dell’ex dirigente della Fiorentina, Pino Vitale intervenuto nell’appuntamento serale de “Il Pentasport” di Radio Bruno.

Ecco le parole dell’ex dirigente:

Su Paratici:

“Paratici è un ottimo professionista, di prima fascia. Non c’entra nulla con chi c’era, assolutamente. Sono contento che oggi è ufficiale, si è aspettato un po’ tanto. È vero che lo fa da fuori, ma non è uguale a farlo da qui. Ma sono contento, la Fiorentina prende un ottimo dirigente»

Sui rinforzi dal mercato:

“Solomon ci ha fatto vedere che è bravo, si è presentato bene e si era visto anche con la Nazionale. Harrison è forte fisicamente, ha questo grande sinistro. Se viene è un giocatore importante. Ma credo che la Fiorentina si sarebbe salvata anche senza toccare niente. È troppo migliore delle altre. È vero che ha 14 punti, 8 li ha fatti ultimamente, ma alla lunga sarebbe venuta fuori la squadra, che vale molto di più di quello che ha dato. Ma è chiaro che ora manca un centrale difensivo importante, un regista, ci mancavano esterni perché eravamo gli unici a non averne. Per ora la Fiorentina si sta muovendo bene”.

Sui centrocampisti viola:

“Brescianini è un buon giocatore, ha fatto il settore giovanile del Milan, mi era piaciuto anche al Frosinone. Ci manca un recuperatore di palloni, ma lui mi piace. Ndour e Mandragora oggi hanno dato molto meno di quello che avrebbero potuto dare. Ma vediamo. A gennaio è molto più difficile il gennaio rispetto a giugno”.

Sulla bontà della squadra:

“Ho sempre detto che la salvezza della Fiorentina passa da Fagioli e da Gudmundsson, sono gli unici che ci possono far fare il salto di qualità. Abbiamo un grande portiere e un grande centravanti, anche se non ci stanno dando quanto l’anno scorso. Abbiamo un terzino sinistro forte, Gosens. Ora stanno iniziando a giocare bene Fagioli e Gudmundsson e la Fiorentina è cambiata”.

Su Kean:

“Non sta ripetendo l’anno scorso, quando ogni pallone che gli andava addosso faceva gol. È un giocatore forte, ha la fiducia, si riprenderà e farà i gol che servono per risalire la classifica”.

Su Comuzzo:

“E’ stato malato, ha durato fatica per rientrare. È forte, va lasciato stare. Di Comuzzo si può prendere alla lunga quelle cifre che erano circolate. È un grande stopper”.

Sulle voci su una cessione:

“Spero che si riesca a risalire e poi si punti alla Conference. Ma io spero che alla lunga Commisso possa vendere la Fiorentina. Spero questo, per un grande futuro di Firenze e della Fiorentina. Questi signori ci hanno fatto già vedere quello che valgono”.