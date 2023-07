Sentite Vitale: “Fiorentina deve pensare ad altro prima di Parisi. Devono decidere se vendere Biraghi”

Pino Vitale, ex dirigente, ha parlato del possibile arrivo alla Fiorentina del terzino dell’Empoli Fabiano Parisi. Queste le sue dichiarazioni:

“La Fiorentina prenderebbe uno dei giovani più interessanti in questo momento, mi sfugge però come sia possibile avendo lo stesso procuratore di Biraghi. O la Fiorentina decide di vendere Biraghi ma ho qualche dubbio decida di portare due giocatori della stesso ruolo a Firenze. Io non impazzisco per Biraghi però ha fatto il suo, che in questo momento si vada a partire da un ruolo dove siamo coperti…La Fiorentina mi pare debba guardare da altre parti prima di Parisi”. Lo riporta CalcioNews24.com

