Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Vitale: “La Fiorentina se vince col Pisa da un segnale a se stessa e può arrivare in fondo alla Conference”

Esultanza Mandragora (Fonte Foto: ACF Fiorentina)

Vitale: “La Fiorentina se vince col Pisa da un segnale a se stessa e può arrivare in fondo alla Conference”

Redazione

Le parole di Pino Vitale sulle ambizioni europee della Fiorentina con il focus puntato sulla lotta salvezza

Interrogato ai microfoni di Radio Sportiva, l’ex dirigente dell’Empoli, Pino Vitale ha parlato della Fiorentina dopo la vittoria in Conference sul campo dello Jagellonia:

“Lo Jagiellonia ha giocato il primo tempo, ma erano troppo inferiori. La Fiorentina potrebbe arrivare fino in fondo, tenendo un occhio sul campionato. La gara spartiacque sarà quella di lunedì sera, perché dopo i 3 punti inaspettati col Como se batte il Pisa sarebbero 6 punti importanti in questo momento per riagganciare gli altri, ma soprattutto per dare un segnale a se stessa”

Sul Pisa:
“Con Gilardino riusciva sempre a fare grandi partite fuori casa, non è scontato andare in vantaggio o fare due gol fuori casa. Non conosco il nuovo allenatore. Quando si va male si cambia allenatore, ma certe volte si dovrebbe aspettare: non mi sembrava che il Pisa avesse una squadra trascendentale da cambiare l’allenatore. Vediamo cosa fa a Firenze…”.

 

