Vitale: “Le dichiarazioni di Commisso fanno cadere le braccia. Vanoli? Sono con lui fino a domenica”

Il direttore sportivo Pino Vitale è intervenuto ai microfoni di Lady Radio per commentare la crisi della Fiorentina e le parole di Commisso. Ecco le sue dichiarazioni.

“Vanoli mi ha fatto tenerezza in conferenza stampa: sono per lui fino a domenica sera, col Verona bisogna vincere, altrimenti serve avere il coraggio di cambiare allenatore e correre ai ripari. Nell’intervista di Commisso c’è un passaggio in cui dice che si fida dei suoi ‘uomini di calcio‘… ma quali sono? Ferrari non lo è di certo, non c’entra nulla col calcio, fa un altro lavoro. Leggendo dichiarazioni così ti cadono le braccia, la Fiorentina non può in un momento così essere nelle mani di Ferrari. Chi c’è qui in grado di prendere decisioni drastiche? Non do le colpe a Vanoli, ma in un mese purtroppo non è riuscito a fare tante cose”.

Il mercato della Fiorentina

“La squadra ha dato una brutta dimostrazione a Reggio Emilia, contro il Verona passa la storia viola e sono convinto che una vittoria cambierebbe le cose. Vanoli avrà sicuramente già parlato di mercato con Goretti, e le mosse si possono fare anche senza budget, cedendo calciatori, anche a costo di perdere qualcosa. Attualmente la Fiorentina ha in prestito tanti calciatori. Commisso e la cessione? Penso dica che non vende la società perché altrimenti ne abbassa il prezzo. Al presidente non importa niente di ciò che pensano i tifosi della Fiorentina, basti pensare che hanno chiamato Sarri quando aveva già firmato alla Lazio”.