Vitale: "Ad Empoli la Fiorentina ha fatto ridere. Palladino non pensi che i fiorentini siano stupidi"

Il direttore sportivo, Pino Vitale, è intervenuto ai microfoni di Italia7 per parlare del momento della Fiorentina. Queste le sue parole:“La partita di stasera? Definire difficile la sfida contro i ga...

Il direttore sportivo, Pino Vitale, è intervenuto ai microfoni di Italia7 per parlare del momento della Fiorentina. Queste le sue parole:

“La partita di stasera? Definire difficile la sfida contro i gallesi? L’allenatore non deve pensare che i fiorentini siano stupidi. Contro l’Empoli la Fiorentina ha fatto ridere e a fine gara sento il tecnico affermare che la squadra gli è piaciuta e che si è mossa bene. Mi pare ci sia parecchia confusione”.

Le parole di Kouamè? Certe questioni devono restare nello spogliatoio. Sono cose che si possono dire, pure in ‘malo modo’, ai propri compagni, basta che restino dentro le mura dello spogliatoio. Ripeto: c’è ancora troppa confusione”.

Su Palladino? Quando non ci sono i risultati è facile prendersela con l’allenatore. La squadra gli è stata consegnata gli ultimi giorni di agosto, ma è vero anche che un mese è passato."

I GALLESI SONO PRONTI AD AFFRONTARE LA FIORENTINA

https://www.labaroviola.com/smith-tns-contro-la-fiorentina-faremo-una-buona-partita-dimostreremo-che-siamo-qui-per-una-ragione/270732/