Smith (TNS): "Contro la Fiorentina faremo una buona partita. Dimostreremo che siamo qui per una ragione"
Per gli avversari della Fiorentina sarà una serata da ricordare a prescindere dal risultato. Le parole del centrocampista a poche ore dal fischio d'inizio
A cura di Redazione Labaroviola
03 ottobre 2024 18:36
Il centrocampista del The New Saints, Leo Smith, ha parlato ai microfoni di BBC Wales suonando la carica in vista del match di Conference League di stasera contro la Fiorentina. Queste le sue dichiarazioni:
"Faremo una buona partita per dimostrare che siamo qui per una ragione. Cercheremo anche di dare visibilità a tutto il nostro paese."
CASSANO CONTROCORRENTE E SENZA GIRI DI PAROLE SULL'ATTACCANTE DELLA FIORENTINA
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