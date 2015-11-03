Labaro Viola

Notizie The New Saints Fiorentina

I The New Saints scrivono la storia: prima vittoria di una squadra gallese in una competizione europea

25 ottobre 2024 12:32

All. New Saints: "C'è delusione, prese due reti sporche. Sono orgoglioso, ci siamo fatti valere"

03 ottobre 2024 23:44

Smith (TNS): "Contro la Fiorentina faremo una buona partita. Dimostreremo che siamo qui per una ragione"

03 ottobre 2024 18:36

La Fiorentina giocherà contro i campioni in carica del Galles, i The New Saints segnano valanghe di gol

01 ottobre 2024 13:09

Sarà l'austriaco Gishamer a dirigere Fiorentina-The New Saints, poca esperienza europea fin qui

01 ottobre 2024 11:24

Proprietario The News Saints ottimista: "L'obiettivo sono i quarti di Conference. Poi Europa e Champions"

30 settembre 2024 14:59

Per Fiorentina-The New Saints sarà vietata la vendita e il consumo d'alcol per motivi di ordine pubblico

27 settembre 2024 11:29

Archivio

Esplora l'archivio di The New Saints

Sett. 43 Sett. 40 Sett. 39