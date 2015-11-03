Notizie The New Saints Fiorentina

I The New Saints scrivono la storia: prima vittoria di una squadra gallese in una competizione europea
25 ottobre 2024 12:32
All. New Saints: "C'è delusione, prese due reti sporche. Sono orgoglioso, ci siamo fatti valere"
03 ottobre 2024 23:44
Smith (TNS): "Contro la Fiorentina faremo una buona partita. Dimostreremo che siamo qui per una ragione"
03 ottobre 2024 18:36
La Fiorentina giocherà contro i campioni in carica del Galles, i The New Saints segnano valanghe di gol
01 ottobre 2024 13:09
Sarà l'austriaco Gishamer a dirigere Fiorentina-The New Saints, poca esperienza europea fin qui
01 ottobre 2024 11:24
Proprietario The News Saints ottimista: "L'obiettivo sono i quarti di Conference. Poi Europa e Champions"
30 settembre 2024 14:59
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