All. New Saints: "C'è delusione, prese due reti sporche. Sono orgoglioso, ci siamo fatti valere"

Sapevamo che se avessimo affrontato la Fiorentina a viso aperto, il risultato sarebbe stato solamente uno...

Craig Harrison, allenatore dei The New Saints, è così intervenuto in sala stampa al termine della partita di Conference League: "La Fiorentina nel secondo tempo ha messo tre giocatori che giocano nelle loro rispettive nazionali ed ha cambiato totalmente la partita. Il nostro piano di gioco era dare la palla e dare spazio alla Fiorentina e cercare di chiuderci. Nel primo tempo abbiamo concesso solo due tiri. Abbiamo cercato di giocare in questo modo per mantenere energie e restare organizzati. Sapevamo che se avessimo affrontato la Fiorentina a viso aperto, il risultato sarebbe stato solamente uno e ve lo potete immaginare. Quindi diciamo che la delusione viene dal fatto di due reti un po' sporche, con dei rimpalli, situazioni un po' così. In sintesi sono contento sia del primo che del secondo tempo.

Sono deluso, a nessuno piace mai perdere ma sono orgoglioso di tutti i giocatori e del club. Abbiamo dimostrato di essere comunque a livello del Galles una grande squadra che può ancora crescere. Se noi possiamo essere un club di seconda fascia a livello europeo, abbiamo affrontato una squadra di primissima fascia come la Fiorentina e abbiamo comunque fatto una prestazione professionale, ci siamo fatti valere. Abbiamo ben rappresentato anche il Galles dimostrando di meritare questo posto ai gironi di Conference League".

https://www.labaroviola.com/fiorentina-primo-tempo-brutto-i-cambi-fanno-svoltare-i-viola-2-0-firmato-adli-kean/270733/