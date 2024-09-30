Proprietario The News Saints ottimista: "L'obiettivo sono i quarti di Conference. Poi Europa e Champions"

Il proprietario del club che giovedì affronterà la Fiorentina

Mike Harris è l'eccentrico proprietario del The New Saints, prima formazione gallese nella storia a qualificarsi alle coppe europee, ecco le sue parole in merito alla gara che giocheranno i suoi contro la Fiorentina: "Sono molto orgoglioso del fatto che siamo arrivati fin qui, ma il nostro prossimo obiettivo è quello di raggiungere i quarti di finale della competizione e poi in futuro di fare lo stesso prima in Europa League e poi in Champions League".

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