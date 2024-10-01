Sarà l'austriaco Gishamer a dirigere Fiorentina-The New Saints, poca esperienza europea fin qui

Sarà l'arbitro austriaco Sebastian Gishamer a dirigere Fiorentina-The New Saints, per la prima giornata di Conference League giovedì prossimo alle 21 a Firenze. Gishamer vanta 1 presenza in Europa League, 3 in Conference League e 4 nelle fasi preliminari della Champions League, non una grande esperienza europea dunque per i fischietto della sezione di Burmoos. Fonte Ansa