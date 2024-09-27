Per Fiorentina-The New Saints sarà vietata la vendita e il consumo d'alcol per motivi di ordine pubblico

L’incontro di calcio in programma per il 3 ottobre prossimo tra Acf Fiorentina e The New Saints, valevole per la Conference League 2024/2025, è stato oggetto di esame nel corso del Comitato provincial...

L’incontro di calcio in programma per il 3 ottobre prossimo tra Acf Fiorentina e The New Saints, valevole per la Conference League 2024/2025, è stato oggetto di esame nel corso del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica all’esito del quale, a seguito dell’analisi svolta dalle Forze di polizia, è stato adottato un provvedimento ex articolo 2 del Tulps. che prevede dalle 14 del 2 ottobre 2024 alle 7 del 4 ottobre 2024, diversi divieti:

a) della vendita per asporto in forma fissa ed ambulante di bevande in contenitori di vetro e/o lattine in tutti gli esercizi pubblici e attività commerciali di vendita nelle seguenti zone: Strade e piazze del centro storico, Patrimonio Mondiale Unesc: Piazza Poggi; attraversamento dell’Arno lungo la linea della Pescaia; Piazza Piave; Viale della Giovine Italia; Piazza Beccaria (lato centro fino alla Porta); Viale Gramsci; Piazzale Donatello (lato centro); Viale Matteotti; Piazza della Libertà (lato centro sul quale confluiscono Via Cavour e Via San Gallo); Viale Lavagnini; Viale Strozzi; Viale Caduti dei Lager; Sottopasso ferroviario; Viale Fratelli Rosselli ; Piazzale di Porta al Prato (lato centro fino alla Porta); Viale Fratelli Rosselli (sino all’angolo con Lungarno Vespucci fino al Consolato Americano); attraversamento dell’Arno fino a Lungarno S.Rosa; Via lungo le Mura di Santa Rosa; Piazza Verzaia; Porta San Frediano; Viale Ariosto; Viale Aleardi; Piazza Tasso; Viale Petrarca; Piazzale Porta Romana (lato centro ove confluiscono Via dei Serragli e Via Romana); Viale interno che separa il Giardino di Boboli dall’insediamento zona Bobolino fino al Forte di Belvedere; Via di Belvedere; Via dei Bastioni fino alla terrazza sopra il Torrione di San Niccolò; aree poste all’esterno dell’area Unesco: Piazza Indipendenza, Via Nazionale ed area esterna all’impianto sportivo lungo il perimetro composto da: Piazza delle Cure, Viale dei Mille, Via Pacinotti, Via del Pratellino, Via Del Campo D’Arrigo, Viale De Amicis, Viale Lungo l’Africo, Piazza Alberti, Viale Ojetti, Viale Righi, Viale Volta

b) del consumo di bevande alcooliche di qualunque gradazione e di ogni altra bevanda in contenitori di vetro e/o lattine in tutti gli esercizi pubblici e attività commerciali di vendita ubicati : Piazza Indipendenza, Via Nazionale e zone ubicate in prossimità dello Stadio “A. Franchi” nell’area compresa nel seguente perimetro: Piazza delle Cure, Viale dei Mille, Via Pacinotti, Via del Pratellino, Via Del Campo D’Arrigo, Viale De Amicis, Viale Lungo l’Africo, Piazza Alberti, Viale Ojetti, Viale Righi, Viale Volta.

d) della detenzione di qualsiasi genere di bomboletta spray contenente principi urticanti all’interno dello stadio Franchi ed all’esterno dell’impianto sportivo lungo il perimetro composto da: Piazza delle Cure, Viale dei Mille, Via Pacinotti, Via del Pratellino, Via Del Campo D’Arrigo, Viale De Amicis, Viale Lungo l’Africo, Piazza Alberti, Viale Ojetti, Viale Righi, Viale Volta. Lo scrive Toscana in diretta

FOLLIA FELIPE MELO

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