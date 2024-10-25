I The New Saints scrivono la storia: prima vittoria di una squadra gallese in una competizione europea

Gli avversari della Fiorentina nella prima giornata di Conference League hanno scritto la storia del movimento calcistico gallese, infatti grazie alla vittoria del The New Saint sull'Astana diventano...

Gli avversari della Fiorentina nella prima giornata di Conference League hanno scritto la storia del movimento calcistico gallese, infatti grazie alla vittoria del The New Saint sull'Astana diventano la prima squadra Gallese a vincere in una competizione Uefa.

Inoltre battono un altro record che non erano riusciti a battere contro la Fiorentina, infatti sono diventati anche la prima squadra gallese a segnare nelle fasi finali di una competizione Uefa, insomma un 2-0 che sa di storia per il TNS che così si è tolto una bella soddisfazione e chissà che non riesca a qualificarsi per i play-off di Conference League

MANCINI ESONERATO

https://www.labaroviola.com/ufficiale-mancini-non-e-piu-il-ct-dellarabia-saudita-raggiunto-laccordo-sulla-risoluzione/273927/