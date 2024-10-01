La Fiorentina giocherà contro i campioni in carica del Galles, i The New Saints segnano valanghe di gol

La Fiorentina Giovedì farà il suo esordio in Conference League contro i gallesi del The new Saints squadra campione in carica del campionato Gallese. Il livello della squadra è sicuramente più basso d...

La Fiorentina Giovedì farà il suo esordio in Conference League contro i gallesi del The new Saints squadra campione in carica del campionato Gallese. Il livello della squadra è sicuramente più basso di quello della Fiorentina, infatti secondo Transfermarkt la squadra vale poco più di 2 milioni di euro ed il suo giocatore dal valore più alto è la punta McManus che vale appena 225 mila euro.

Al netto del livello della squadra il TNS gioca un calcio molto offensivo avendo vinto il campionato lo scorso anno con quasi 4 goal a partita segnati, 77 in 22 partite, e avendone subiti appena 14 tenendo la porta inviolata ben 17 volte. Lo scorso anno ha vinto il campionato da imbattuta con 20 vittorie e 2 pareggi e con un certo margine dalla seconda classificata.

Quest'anno si trova al 5° posto ma con 3 partite in meno, ed essendo a -8 dalla prima virtualmente è sempre in lotta per il campionato. La musica però sembra essere un po' cambiata con 2 sconfitte già all'attivo in questa stagione e avendo subito già 7 reti, la metà di quelle della scorsa stagione avendo giocato meno di un terzo delle partite. Una cosa che non è cambiata è l'atteggiamento della squadra, schierata sempre con il 4-3-3 molto offensivo il TNS è una squadra che ama tenere molto pallone (70% di possesso palla a partita) e segnare tanti goal, anche quest'anno la media è di 3 goal segnati a partita.

Ovviamente i numeri vanno contestualizzati al livello del campionato, e visto il divario tra la Fiorentina e il club gallese sarà difficile vedere una squadra così offensiva anche in Conference, può essere una buona occasione per la Fiorentina di trovare un po' di amalgama

LA SORELLA DI CR7 RISPONDE A CASSANO

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