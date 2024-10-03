Cassano massacra Kean: "Lo facciamo passare per buono, si butta a terra, stoppa con lo stinco"

Cassano si scaglia contro Kean. E Viviano lo difende: "Cassano mi fa impazzire, se non stoppi la palla come Riquelme, per lui sei una pippa

Antonio Cassano, nel suo podcast a "Viva El Futbol", ha giudicato così Moise Kean: "In Italia facciamo passare per buono Kean che non sa da dove è girato. Ho visto Empoli-Fiorentina e lasciamo perdere. Ha fatto 2 gol in 6 partite, questo vuol dire fare un buon campionato? Può fare anche venti reti ma ogni volta che gli dai la palla è una guerra. Fa confusione, si butta per terra, palla sullo stinco... Non mi dà niente".

A TVPlay poi, Emiliano Viviano, ex portiere della Fiorentina, ha così commentato le parole di Cassano: “Io con Antonio non ce la faccio più, io per Kean ho preso tantissimi insulti. Mi dicono: 'Non fare come Cassano, perché lui lo fa per i like'. Ma non è così! A me fa impazzire, perché lui queste cose le pensa davvero. Se tu non stoppi la palla come Riquelme o Benzema, per lui sei una pippa. Quello che lui sta facendo adesso in Tv, lo faceva ogni singolo giorno in allenamento. Anche ai compagni di squadra gli diceva che facevano schifo. Antonio è fatto così, vive nel suo mondo”.

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