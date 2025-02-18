Baiano: "Il Como è tecnicamente più forte della Fiorentina, certi giocatori di qualità non li hai tu"

L'ex attaccante gigliato ha criticato fortemente la Fiorentina su come ha giocato domenica contro il Como alle 12.30

A Lady Radio è intervenuto l'ex attaccante viola Francesco Baiano che ha detto la sua sulla sconfitta contro il Como di domenica: "La Fiorentina è più scarsa tecnicamente del Como, questa è la verità perché sa stare bene in campo, è allenato benissimo e sa giocare a calcio con una qualità impressionante. La sconfitta di domenica è meritata e netta perché sei stato umiliato. Il Como ti ha messo lì e ti ha dominato, ha palleggiato benissimo e non sei riuscito a fare niente. Loro hanno dei pezzi fortissimi come i due marcatori che non hai e sei andato nel pallone. Ti sei chiuso e hai provato a gettare il pallone in avanti senza logica e ti sei involuto."

Sulla Fiorentina: "Abbiamo capito che Kean è fondamentale e che se non lo hai, sei messo male. Non comprendo come sia possibile avere solo un attaccante titolare e nessuna riserva, siamo rovinati. Credevo che giocasse Beltràn di punta e non Zaniolo perché lui è inadatto a fare quel lavoro ed infatti non l'ha mai presa."

Sul centrocampo: "Devi giocare a 3, non puoi stare con 2 centrocampisti lenti come Mandragora e Cataldi perché ti infilano in un modo estremo. Mandragora fa un errore madornale sul primo gol perché affronta il giocatore in campo aperto e non protegge la porta. Diao va il triplo, lo salta e prendi gol, invece dovevi stare basso e chiudere lo spazio. Nel mezzo Adli è imprescindibile perché la sua qualità ti aiuta ed è l'unico ad averla."