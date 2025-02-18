Da Verona: Valentini titolare contro la Fiorentina. Squalificato Bradaric, esordio per Oyegoke

Dopo la sconfitta casalinga contro il Como, la Fiorentina ripartirà dalla trasferta contro l'Hellas Verona. Come riportato dal Corriere di Verona, per la gara con i viola non ci sarà Bradaric, che era...

Dopo la sconfitta casalinga contro il Como, la Fiorentina ripartirà dalla trasferta contro l'Hellas Verona. Come riportato dal Corriere di Verona, per la gara con i viola non ci sarà Bradaric, che era in diffida ed è stato ammonito sabato, a San Siro, con il Milan. Il giocatore croato sarà fermato per un turno dal giudice sportivo. Al suo posto, sulla fascia sinistra possibile che venga spostato Tchatchoua, con il debutto da titolare di Oyegoke sulla destra. Lazovic, infatti, è alle prese con una leggera pubalgia che, in queste ultime giornate, l’ha limitato. A rientrare, invece, scontata la squalifica, sarà Ghilardi, pronto da titolare nella linea difensiva a tre con Coppola e Valentini. L’argentino ha esordito dal primo minuto nell’incontro con il Milan, la sua è stata una buona prestazione: conferma molto quotata. Altre possibilità, Dawidowicz e Daniliuc. A centrocampo, sempre fermo Serdar per l’infortunio accusato nella partita giocata a con il Monza, Duda avra nuovamente al fianco Niasse.