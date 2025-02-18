Sentite La Nazione: “Da Pongracic a Pradè, nel mirino c’è Palladino, sale la pressione”

Da parte della Fiorentina ci si aspetta un cambio di passo decisivo

Prima Marin Pongracic, poi Daniele Pradè. La sconfitta contro il Como ha portato a due dichiarazioni che hanno nel mirino l'allenatore della Fiorentina Raffaele Palladino. Partendo dal difensore croato, si può vedere come lui stesso ha spiegato il perché della sofferenza della squadra contro le piccole, analizzando un sistema tattico sul quale Palladino dovrebbe lavorare.

Da parte invece della società, con le parole del direttore sportivo Pradè, il messaggio mandato è molto chiaro: la Fiorentina, dopo il mercato di gennaio, è una squadra molto forte e ci si aspetta di più. In Conference e in Campionato, ci si aspetta un cambio di passo decisivo per una squadra che ha aumentato il suo potenziale dopo l'ultima campagna acquisti. Insomma, squadra e società mettono nel mirino Raffaele Palladino. Tutti si aspettano molto di più, con la pressione intorno all'allenatore della Fiorentina che continua a salire. Lo scrive La Nazione.