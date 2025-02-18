Il Tirreno riporta: "Bove dovrebbe leggere il giuramento al Torneo di Viareggio il 17 marzo"
Il centrocampista gigliato dovrebbe essere il protagonista dell'inaugurazione del prossimo torneo giovanile
A cura di Gabriele Menicacci
18 febbraio 2025 13:07
Secondo Il Tirreno, l'ex centrocampista della Roma ed attuale giocatore viola Edoardo Bove potrebbe essere presente all'inaugurazione del prossimo torneo di Viareggio il 17 marzo per leggere il discorso di apertura della manifestazione prima della partita che aprirà le danze. Ancora non vi sono certezze, ma gli organizzatori stanno provando a convincere il ragazzo che, dopo la presenza sul palco di Sanremo, potrebbe prendere parte anche ad un'altra manifestazione importante come ospite speciale.