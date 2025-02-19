La Fiorentina lo ha scartato ma Hancko continua a incantare in Champions, è il migliore contro il Milan

Poteva essere il giorno giusto per vedersi, magari a Milano. Però la Juventus è in Olanda per giocare con il PSV Eindhoven, quindi non è detto che l'incontro non sia più in là. Eppure dalla television...

Poteva essere il giorno giusto per vedersi, magari a Milano. Però la Juventus è in Olanda per giocare con il PSV Eindhoven, quindi non è detto che l'incontro non sia più in là. Eppure dalla televisione anche i dirigenti bianconeri si sono accorti della bontà di David Hancko, difensore del Feyenoord, migliore in campo per la UEFA nella sfida contro il Milan. Non una decisione banale, visto che il gol di Carranza poteva portare il premio per il man of the match ad altre latitudini in campo.

Invece l'ex difensore della Fiorentina è riuscito, ancora una volta, a far parlare di sé. La scorsa estate il Feyenoord aveva deciso di non cederlo nonostante le offerte da 30 milioni di euro dall'Atletico Madrid. La prossima sarà quella del suo trasferimento, con la Juventus che è nettamente in anticipo su tutta la concorrenza.

Anche perché il suo percorso di crescita è ancora migliore rispetto all'anno scorso. La valutazione è intorno ai 35 milioni di euro, c'è in ballo anche un Facundo Gonzalez che potrebbe fare il percorso inverso. L'accordo per l'ingaggio non è poi così difficile da trovare, intorno ai 3,5 milioni che possono arrivare fino ai 4 con i bonus, firmando un quadriennale. Lo scrive TMW