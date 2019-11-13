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Una chance per Zurkowski: senza Castro e Pulgar contro il Verona può finalmente toccare a lui

Complici le pesanti assenze di Erick Pulgar e Gaetano Castrovilli, fermati dal giudice sportivo per squalifica, contro l'Hellas Verona Vincenzo Montella potrebbe finalmente dare una chance anche a Zur...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
13 novembre 2019 15:10
Una chance per Zurkowski: senza Castro e Pulgar contro il Verona può finalmente toccare a lui - Firenze, stadio A.Franchi, 14.09.2019, Fiorentina-Juventus, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio A.Franchi, 14.09.2019, Fiorentina-Juventus, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Complici le pesanti assenze di Erick Pulgar e Gaetano Castrovilli, fermati dal giudice sportivo per squalifica, contro l'Hellas Verona Vincenzo Montella potrebbe finalmente dare una chance anche a Zurkowski. Il giovane polacco scalpita, ma dovrà comunque giocarsi il posto da titolare con Dabo e Cristoforo: più abile di questi ultimi due in fase di possesso, Zurkowski sembra poter partire favorito.

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