Una chance per Zurkowski: senza Castro e Pulgar contro il Verona può finalmente toccare a lui
Complici le pesanti assenze di Erick Pulgar e Gaetano Castrovilli, fermati dal giudice sportivo per squalifica, contro l'Hellas Verona Vincenzo Montella potrebbe finalmente dare una chance anche a Zur...
A cura di Redazione Labaroviola
13 novembre 2019 15:10
Complici le pesanti assenze di Erick Pulgar e Gaetano Castrovilli, fermati dal giudice sportivo per squalifica, contro l'Hellas Verona Vincenzo Montella potrebbe finalmente dare una chance anche a Zurkowski. Il giovane polacco scalpita, ma dovrà comunque giocarsi il posto da titolare con Dabo e Cristoforo: più abile di questi ultimi due in fase di possesso, Zurkowski sembra poter partire favorito.