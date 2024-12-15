Kean vs Castro, due centravanti a confronto: l'attaccante viola è un classico bomber

Kean e Castro sono due centravanti molto diversi

Moise Kean incarna il bomber classico, focalizzato sul gol: in area o fuori, raddoppiato o libero, il suo obiettivo è sempre calciare e segnare. Con 13 reti in 18 partite, l'attaccante viola vive un avvio di stagione straordinario, pur mostrando un lato egoista e limitandosi a un solo assist. Dall’altra parte, il giovane Castro del Bologna (classe 2004) rappresenta una punta moderna, meno finalizzatrice ma molto creativa. Con 5 gol e 6 assist stagionali, Castro svaria tra attacco e trequarti, creando occasioni per i compagni come il colpo di tacco spettacolare contro la Juve. Due interpreti diversi, entrambi pronti a fare la differenza oggi. Lo scrive La Repubblica.

https://www.labaroviola.com/vincere-contro-il-passato-per-la-storia-ed-i-sogni-di-alta-classifica-gudmundsson-lasso-nella-manica-di-palladino/280906/#google_vignette