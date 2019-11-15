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L'Italia schianta la Bosnia (0-3): segnano Acerbi, Insigne e Belotti. Esordio Castro in maglia azzurra

L'Italia asfalta la Bosnia a domicilio: 0-3 a Sarajevo nella gara valevole per le qualificazioni ad Euro 2020. In rete sono andati Acerbi, Insigne e Belotti. Da segnalare anche l'esordio in maglia azz...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
15 novembre 2019 23:30
L'Italia schianta la Bosnia (0-3): segnano Acerbi, Insigne e Belotti. Esordio Castro in maglia azzurra -
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L'Italia asfalta la Bosnia a domicilio: 0-3 a Sarajevo nella gara valevole per le qualificazioni ad Euro 2020. In rete sono andati Acerbi, Insigne e Belotti. Da segnalare anche l'esordio in maglia azzurra del centrocampista viola Gaetano Castrovilli, entrato in campo al minuto 86 al posto di Insigne. Ora gli azzurri sono attesi a Palermo, dove affronteranno l'Armenia.

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