TuttoSport rivela: "Non é più Kean il preferito del Milan, i rossoneri si starebbero muovendo per Castro del Bologna in primis"
La punta argentina del Bologna piace tanto ad Allegri che lo vorrebbe al posto del tanto vociferato Kean
A cura di Redazione Labaroviola
16 aprile 2026 18:36
Secondo quanto riportato da TuttoSport, il Milan sta cercando una punta per il prossimo anno e le quotazioni di Moise Kean sono in calo rispetto a prima, infatti i rossoneri starebbero virando su Castro del Bologna per dare a Allegri un uomo gol capace di garantire le segnature che Nkunku e Fullkrug non sono riusciti proprio a dare.