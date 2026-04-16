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TuttoSport rivela: "Non é più Kean il preferito del Milan, i rossoneri si starebbero muovendo per Castro del Bologna in primis"

La punta argentina del Bologna piace tanto ad Allegri che lo vorrebbe al posto del tanto vociferato Kean

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
16 aprile 2026 18:36
TuttoSport rivela: "Non é più Kean il preferito del Milan, i rossoneri si starebbero muovendo per Castro del Bologna in primis" -
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Castro
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Secondo quanto riportato da TuttoSport, il Milan sta cercando una punta per il prossimo anno e le quotazioni di Moise Kean sono in calo rispetto a prima, infatti i rossoneri starebbero virando su Castro del Bologna per dare a Allegri un uomo gol capace di garantire le segnature che Nkunku e Fullkrug non sono riusciti proprio a dare.

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