TuttoSport rivela: "Non é più Kean il preferito del Milan, i rossoneri si starebbero muovendo per Castro del Bologna in primis"

La punta argentina del Bologna piace tanto ad Allegri che lo vorrebbe al posto del tanto vociferato Kean

Secondo quanto riportato da TuttoSport, il Milan sta cercando una punta per il prossimo anno e le quotazioni di Moise Kean sono in calo rispetto a prima, infatti i rossoneri starebbero virando su Castro del Bologna per dare a Allegri un uomo gol capace di garantire le segnature che Nkunku e Fullkrug non sono riusciti proprio a dare.