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Avvio shock al Bentegodi, Castro raddoppia

Bellissimo lancio di Hetemaj in direzione del secondo palo verso Castro che di testa compie un vero e proprio miracolo mettendo

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
01 ottobre 2017 15:59
Avvio shock al Bentegodi, Castro raddoppia - Firenze, stadio Artemio Franchi, 22.04.2017, Fiorentina-Inter, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 22.04.2017, Fiorentina-Inter, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Raddoppia dopo appena un minuto il Chievo Verona grazie nuovamente al Pata Castro.

Bellissimo lancio di Hetemaj in direzione del secondo palo verso Castro che di testa compie un vero e proprio miracolo mettendo la palla all'incrocio.

La Fiorentina è sotto al Bentegodi. Intanto esce Chiesa infortunato e entra Dias..

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