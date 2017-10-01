Avvio shock al Bentegodi, Castro raddoppia
Bellissimo lancio di Hetemaj in direzione del secondo palo verso Castro che di testa compie un vero e proprio miracolo mettendo
A cura di Redazione Labaroviola
01 ottobre 2017 15:59
Raddoppia dopo appena un minuto il Chievo Verona grazie nuovamente al Pata Castro.
Bellissimo lancio di Hetemaj in direzione del secondo palo verso Castro che di testa compie un vero e proprio miracolo mettendo la palla all'incrocio.
La Fiorentina è sotto al Bentegodi. Intanto esce Chiesa infortunato e entra Dias..