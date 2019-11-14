Tonali: "Cellino ha detto che non mi vende nemmeno per 300 milioni. Dopo la gara contro la Fiorentina..."
Intervistato da Rai Sport, il centrocampista del Brescia Sandro Tonali ha parlato di quello che potrà essere il suo futuro:"Voglio molto bene al presidente Cellino e lui mi stima molto. È una grande p...
A cura di Redazione Labaroviola
14 novembre 2019 12:59
Intervistato da Rai Sport, il centrocampista del Brescia Sandro Tonali ha parlato di quello che potrà essere il suo futuro:"Voglio molto bene al presidente Cellino e lui mi stima molto. È una grande persona e spero di fare un buon percorso con lui. Dopo la gara contro la Fiorentina detto che non mi venderebbe neanche per 300 milioni , ma non mi spaventa, anche se sono davvero tanti soldi. Sono fiducioso per quello che faremo quest’anno. Per adesso non penso al mercato, voglio solo salvarmi con il Brescia”.