Gazzetta, per Tonali i viola non mollano la presa. Da giorni contatti Barone-Cellino
Secondo La Gazzetta dello Sport, la settimana dall'11 al 18 agosto dovrebbe essere quella dei veri colpi di mercato. La Fiorentina non molla la presa su Sandro Tonali del Brescia, Barone da giorni è i...
A cura di Redazione Labaroviola
06 agosto 2019 09:49
Secondo La Gazzetta dello Sport, la settimana dall'11 al 18 agosto dovrebbe essere quella dei veri colpi di mercato. La Fiorentina non molla la presa su Sandro Tonali del Brescia, Barone da giorni è in contatto con Cellino per convincerlo a liberare il centrocampista ad una cifra non astronomica. I viola aspettano.