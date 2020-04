Queste le parole rilasciate a La Gazzetta dello Sport da Massimo Cellino presidente del Brescia: “La mia linea è che il campionato non possa riprendere, per una lunga serie di ragioni. Ma il mio discorso si basa innanzitutto su due pilastri: il rispetto della salute e la salvezza del sistema calcio. Dopo aver perso questa stagione, rovineremo anche la prossima che invece sarà decisiva per ripartire. Io le parlo da Brescia. Qui abbiamo i camion che trasportano i morti. Questa stagione non ha più senso. Ci siamo fermati, nessuna squadra tornerà come prima, gli stadi a porte chiuse, in più c’è il rischio per la salute degli atleti. Per me tornare all’attività è una pura follia. Se ci costringono sono disposto a non schierare la squadra e perdere le partite 3-0 a tavolino per rispetto dei cittadini di Brescia e dei loro cari che non ci sono più”.