In estate Cellino ha valutato Tonali 50 mln. Pradè già a gennaio tornerà all'attacco per lui
Secondo quanto riporta La Nazione, il presidente del Brescia Cellino ha portato la valutazione di Sandro Tonali a 50 milioni in estate, cosa che potrebbe cambiare la prossima estate quando il Brescia...
A cura di Redazione Labaroviola
14 ottobre 2019 10:23
Secondo quanto riporta La Nazione, il presidente del Brescia Cellino ha portato la valutazione di Sandro Tonali a 50 milioni in estate, cosa che potrebbe cambiare la prossima estate quando il Brescia potrebbe accontentarsi di una 30ina di milioni più qualche contropartita. Pradè sicuramente a gennaio già si muoverà per lui.