Labaro Viola

In estate Cellino ha valutato Tonali 50 mln. Pradè già a gennaio tornerà all'attacco per lui

Secondo quanto riporta La Nazione, il presidente del Brescia Cellino ha portato la valutazione di Sandro Tonali a 50 milioni in estate, cosa che potrebbe cambiare la prossima estate quando il Brescia...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
14 ottobre 2019 10:23
In estate Cellino ha valutato Tonali 50 mln. Pradè già a gennaio tornerà all'attacco per lui -
Rassegna Stampa
Fiorentina
Prade
Brescia
Cellino
Tonali
Condividi

Secondo quanto riporta La Nazione, il presidente del Brescia Cellino ha portato la valutazione di Sandro Tonali a 50 milioni in estate, cosa che potrebbe cambiare la prossima estate quando il Brescia potrebbe accontentarsi di una 30ina di milioni più qualche contropartita. Pradè sicuramente a gennaio già si muoverà per lui.

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok