Viviano: "Vorrei chiedere la carriera a Brescia. Cellino il presidente che più capisce di calcio in Italia"

Emiliano Viviano si sta allenando con la Primavera della Sampdoria in attesa di firmare con un nuovo club a gennaio, dopo la parentesi tutt'altro che positiva nello Sporting CP. Il portiere ha rilasci...

Emiliano Viviano si sta allenando con la Primavera della Sampdoria in attesa di firmare con un nuovo club a gennaio, dopo la parentesi tutt'altro che positiva nello Sporting CP. Il portiere ha rilasciato un'intervista per Libero, dove ha parlato del suo futuro e di altri temi importanti d'attualità: "Ora sono a casa, in un ambiente che conosco bene e che mi vuole bene. Mi volevano anche a Parma, ma ho preferito Genova. So di poter dare una mano, magari come secondo; parlerò col mio agente e vedremo. Il mio desiderio è chiudere la carriera a Brescia; Cellino è il presidente che capisce più di calcio in Italia".

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