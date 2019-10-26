Sentite Cellino: "Tonali? Mi hanno chiesto se vanno bene 50 milioni, ma ne voglio 300"
Mai banale il patron del Brescia Massimo Cellino. Come riporta la Gazzetta dello sport, alla richiesta relativa al valore del cartellino di Tonali, il numero uno del club ha risposto: "Mi chiedono se...
A cura di Redazione Labaroviola
26 ottobre 2019 13:49
Mai banale il patron del Brescia Massimo Cellino. Come riporta la Gazzetta dello sport, alla richiesta relativa al valore del cartellino di Tonali, il numero uno del club ha risposto: "Mi chiedono se 50 milioni possono andare bene per lui, ma la verità è che io ne voglio 300. Non lo vendo". Un messaggio chiaro, anche in vista del mercato di gennaio, per tutte le possibili pretendenti. Fiorentina in primis.