Il presidente del Brescia Massimo Cellino conferma ai microfoni de La Repubblica di aver contratto il Coronavirus: “Dopo due settimane di quarantena a Cagliari sono stato in ospedale a fare dei controlli. È uscito fuori che mia figlia ha avuto il virus, mio figlio non ce l’ha avuto. E che io ce l’ho in atto. Sintomi? Stanchezza eccessiva e forti dolori alle ossa”.

Tuttomercatoweb.com